Der Sonntagseinkauf ist bald wieder Geschichte

Für Touristen ist es im Sommer, und in manchen Regionen auch im Winter, eine Selbstverständlichkeit, dass sie am Sonntag in Kärntner Supermärkten einkaufen können. „Es ist ja schließlich in allen Urlaubsregionen so“, erzählt Edith Zierden, die seit Jahren vom hohen Norden Deutschlands im Sommer nach Kärnten auf Urlaub kommt.