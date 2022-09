MotoGP LIVE: Wer schnappt sich die Pole in Misano?

Übrigens: Sechsfach-Weltmeister Marc Marquez plant für nächsten Dienstag seine Teilnahme auf einer Honda RC213V an MotoGP-Testfahrten in Misano, zwei Tage nach dem dortigen Grand Prix. Der Spanier ist im Juni zum dritten Mal am 2020 gebrochenen rechten Arm operiert worden und hofft, noch diese Saison in die Motorrad-WM zurückzukehren. Seinen bisher letzten Grand Prix war er im Mai in Mugello gefahren. Laut Honda ist Marquez schon diese Woche in Aragon eine Honda CBR600RR gefahren.