Topgesetzter Medwedew ließ keine Zweifel aufkommen

Für Murray, der seit drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, heißt es damit weiter auf sein erstes Major-Achtelfinale seit 2017 warten. Der 35-jährige Schotte, mittlerweile vierfacher Vater, hatte vor zehn Jahren den ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln in Flushing Meadows geholt und denkt nicht an einen Rücktritt. „Viele Menschen haben mir gesagt, dass ich zwar noch Bälle treffen werde, aber nicht mehr professionell spielen könne“, sagte Murray: „Das war Unsinn. Ich möchte sehen, wie dicht ich noch an das Topniveau des Spiels herankommen kann.“ Berrettini trifft nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der den Überraschungsmann Daniel Galan aus Kolumbien ebenfalls in vier Sets ausschaltete.