„Man muss als Frau hofieren, das kann ich nicht“

In der Pause auf „Schatzsuche“ im Stift

Momentan genießt Grafinger noch eine Pause von der „Männergesellschaft“. Sie betreut Studenten der Universität Augsburg, die in der Bibliothek des Stifts Lambach ein Praktikum absolvieren. Sie sichten den Bestand an alten „Schmökern“ des Benediktinerklosters, das im Jahr 1056 gegründet worden ist. Seither sammelt man Schriften: „Gerade haben wir einen frühen Buchdruck aus 1500 von Sebastian Brandt entdeckt“, ist Grafinger stolz. Davon gibt es drei, vier Exemplare auf der Welt, jedes ist ein paar tausend Euro wert. Die Kostbarkeit wird nun im Stiftstresor gut aufbewahrt.