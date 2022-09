Tabellenführer LASK gegen Ried ab 17 Uhr LIVE

Fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter vier in der Liga: Der LASK ist zum Beginn der neuen Saison so richtig im Siegesrausch. Im Oberösterreich-Duell mit der SV Ried wollen die Athletiker heute den positiven Trend fortsetzen und damit fix auch weiterhin an der Tabellenspitze thronen. Ganz anders ist die Situation bei den Innviertlern, die mit nur vier Zählern punktgleich mit Schlusslicht Altach liegen und Zählbares dringend brauchen. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (unten).