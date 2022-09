Hochzeitsrednerin in der Wachau bezaubert Paare

Erfolgreich in diese Branche gestartet ist Sonja Thyri. Als diplomierte Rednerin für freie Zeremonien und geprüfte Hochzeitsplanerin ist sie darauf spezialisiert, Paare auf dem Weg in die Ehe zu begleiten. „Ich glaube an die Magie und den Zauber des Moments“, sagt die Rednerin mit Firmensitz in der Wachau. „Es freut mich, dass ein heimisches Ein-Personen-Unternehmen es geschafft hat, sich so zu etablieren“, lobt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ihr Engagement.