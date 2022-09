Nadal nach „Schock“: „Dachte, Nase ist gebrochen“

Rafael Nadal kämpfte sich bei den US Open gegen Fabio Fognini aus einem Tief und zog am Ende in die dritte Runde ein. Allerdings verletzte sich Nadal selbst, als alles schon entschieden schien. Bei einem Rückhandschlag prallte der Schläger vom Boden heftig an seine Nase. „Ich habe gedacht, sie ist gebrochen. Das war ein ziemlicher Schock“, so der Superstar.