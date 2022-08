Maschinen abgestellt: Unheilbar kranker Archie tot

Seit April lag Archie Battersbee im Koma. Seine Familie vermutet, dass er an einer gefährlichen TikTok-Challenge teilgenommen hatte. Er erlitt bei dem Unfall in seinem Zuhause in Southend-on-Sea schwere Gehirnverletzungen. Die Ärzte im Royal London Hospital in Whitechapel sahen keine Chance, dass Archie sich davon wieder erholt, und wollten die lebenserhaltenden Maßnahmen daraufhin einstellen.