Heimische Händler sprachen Schultaschen-Preise ab

Ins Rollen gebracht haben diesen Fall aufmerksame Eltern: Sie wendeten sich mit Beschwerden an die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Was dann folgte: Ermittlungen und Hausdurchsuchungen, sowohl in Deutschland beim Hersteller Fond of GmbH, als auch bei Händlern in Österreich. So stellte sich heraus, dass die Fond of GmbH die Preise für Schultaschen und Zubehör ihrer Marken „satch“ und „ergobag“ verbindlich vorgegeben hat - Thalia sowie Kastner & Öhler stiegen darauf ein.