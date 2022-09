Hitler-Memes verschickt: Kärntner (17) verurteilt

Ein 17-jähriger Schüler ist am Mittwoch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung am Landesgericht Klagenfurt zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Der Jugendliche hatte von 2019 bis 2021 vermehrt nationalsozialistische Inhalte in verschiedenen WhatsApp-Gruppen geteilt, und auch in einer rechtsextremen Gruppe aus Deutschland, die er durchs Videospielen entdeckt haben will. Das Urteil ist nichts rechtskräftig.