Fliege ist das „beste Vieh im Stall“ der Zukunft

Am Speisezettel der Zukunft

„Sie sind in Hunde-, Katzen- und Hühnerfutter enthalten“, sagt Pauer, der jetzt einen Schritt weiter geht: „Die Rohstoffe aus den Larven könnten auch in der Lebensmittelindustrie für uns Menschen verwendet werden. Wir haben die Zertifizierung beantragt und erwarten nächstes Jahr die Zulassung.“