ManUnited-Trainer stellt klar: Ronaldo bleibt!

Superstar Cristiano Ronaldo wird den englischen Traditionsklub Manchester United in diesem Sommer nicht verlassen. Cheftrainer Erik ten Hag antwortete am Mittwoch auf eine entsprechende Frage, dass es für ihn „klar“ sei, dass der 37-jährige Portugiese beim englischen Rekordmeister bleibt. In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen gegeben, dass Ronaldo Manchester den Rücken kehren wird. Angeblich wollte er erneut in der Champions League spielen.