Ronaldo zurück nach Italien? Topklub macht Ernst

Im Gegenzug soll Stürmer Victor Osimhen zu Manchester United wechseln. Zudem erwarten sich die Italiener offenbar 100 Millionen Euro Ablöse. Die „Red Devils“ selbst sollen auf Neapel zugegangen sein, um über eine Verpflichtung des Nigerianers zu verhandeln, heißt es. Zwar müsste United für den Deal tief in die Tasche greifen, jedoch hätte Trainer Erik ten Hag mit Osimhen einen absoluten Top-Torjäger in seinen Reihen. In zwei Serie-A-Spielen konnte der 23-Jährige bislang zwei Treffer erzielen, hinzu kam ein Assist.