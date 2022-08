Erik Ten Hag hofft weiterhin auf Ronaldo-Verbleib

Trainer Erik ten Haag hofft auf einen Verbleib von Superstar Cristiano Ronaldo bei Manchester United. „Wir haben mit ihm gespielt. Also wollen wir, dass er bleibt. Das ist, was wir wollen. Ich hoffe es“, sagte der Niederländer nach dem 1:0-Erfolg des englischen Fußball-Rekordmeisters bei Ralph Hasenhüttls FC Southampton am Samstag.