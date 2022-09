Durch Suizid sterben mehr als im Straßenverkehr

Es geht uns alle an

Bei Jugendlichen ist Suizid Todesursache Nummer 1. Deshalb stehen junge Menschen ganz besonders im Fokus der Kampagne, die vorrangig zum Hinhören, Hinschauen und Nachfragen verleiten soll. So richtet sich die Kampagne nicht nur an psychisch belastete Personen, die gerade mit Selbstmordgedanken zu kämpfen haben, sondern auch an Bezugspersonen, an Nachbarn, an Arbeitskollegen, an Freunde, also an uns alle.