Ratajkowski & Graham verführen als sinnliche Musen

Summerton will mit Fotos zum Träumen anregen

„Seit Beginn meiner Reise mit der Fotografie hat mich immer die Frage beschäftigt, wer die Frau auf meinem Bild ist. Woher kommt sie? Wohin will sie gehen? Wen liebt sie? Wie liebt sie? Was treibt sie an? Welche Vorstellung von sich selbst in dieser Welt hat sie? Wie wird sie zur Vorstellung von sich selbst? Diese Fragen stelle ich zunächst mir selbst und projiziere sie dann in die Geschichte, die ich zu erzählen versuche, oder in die Emotion, die ich zu vermitteln hoffe“, so die australische Fotografin über die Idee, die hinter dem Motto für den Pirelli Kalender 2023 steckt. Mit ihren Motiven möchte sie „den Betrachter dazu anregen, seinen Geist zu öffnen und mit mir zu träumen“, fügte sie hinzu.