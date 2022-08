Corona - Krankenhausfälle um 27 Prozent gesunken

Seit August sinkt die Zahl an Corona-Fällen in Österreichs Krankenhäusern stetig. Am Dienstag wurden 1132 Personen gemeldet - dabei handelt es sich zwar um ein Plus von 41 gegenüber dem Vortag. Im Wochenvergleich ist es jedoch ein Minus von knapp über drei Prozent. Am 1. August waren zudem, 1559 Personen in Krankenhausbehandlung gewesen. Das ergibt ein Minus von rund 27 Prozent.