Signalraketen für Atomdeal

Just in dem Moment kommt es zu Gefechten zwischen den letzten 900 verbliebenen US-Soldaten in Syrien und vom Iran unterstützten Milizen im Bürgerkriegsland. Dahinter steckt kein Störfeuer, sondern innenpolitisches Kalkül von US-Präsident Joe Biden. Er steht wegen des Atomdeals intern als auch extern unter massivem Druck. Im November stehen Kongresswahlen an, und für die US-Demokraten sind die Aussichten nicht wirklich gut. Es zeichnet sich ein Verlust der Mehrheit ab.