ÖVP fordert Kompensation auch für Bauern

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) müsse sicherstellen, dass es „eine Unterstützung im Sinne einer Strompreisbremse auch für die heimischen Landwirte“ gebe, so ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner am Sonntag in einer Aussendung. Die Landwirtschaft sei zentral für die Lebensmittel-Versorgungssicherheit.