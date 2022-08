Serena Williams: „Keine Freude, nur Schmerzen“

Für ihren wohl letzten Auftritt wählte die 40-Jährige die US Open, wo sie 1999 den ersten ihrer insgesamt 23 Grand-Slam-Titel gewann. Der Kreis schließt sich also für eine Ikone des Frauen-Sports im Big Apple. Das heimische Publikum wird ihr einen unvergesslichen Abschied bescheren, vielleicht schon in ihrem Auftaktmatch in der Nacht zu Dienstag (1 Uhr MESZ) gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Night Session, fast 24.000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium - alle Augen sind auf Williams gerichtet. Genau wie später im Doppel mit Schwester Venus, dafür gab es eine Wildcard vom Veranstalter.