US Open: Williams ein letztes Mal als „Sister Act“

Tennisstar Serena Williams wird zum Abschied ihrer ruhmreichen Karriere bei den US Open auch im Doppel mit Schwester Venus antreten. Wie die Veranstalter des am Montag beginnenden letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Samstag bekanntgaben, haben die beiden US-Amerikanerinnen eine Wildcard für einen letzten „Sister Act“ akzeptiert.