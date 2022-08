Serena Williams kündigt ihren Rücktritt an

Ihren ersten von bisher 23 Grand-Slam-Titeln gewann Williams 1999 bei den US Open als 17-Jährige. In der Geschichte weist nur die Australierin Margaret Court mehr Major-Siege auf, sie holte aber die meisten vor der Zulassung von Profis. Die am 29. August beginnende US Open dürften nun für Williams zum Ende einer Ära werden.