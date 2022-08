Vorarlbergs Sommertourismus nimmt wieder Fahrt auf

Die Sommersaison 2022 in den Monaten Mai bis Juli 2022 schneidet (Stand August 2022) ebenfalls überaus erfolgreich ab. Insgesamt wurden in den drei Monaten rund 602.000 Gäste in den Tourismusbetrieben Vorarlbergs in Empfang genommen, was einer stolzen Gästesteigerung von 53,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahressaison entspricht. Auch verglichen zur Vorkrisensaison 2019 liegt die Differenz nur bei rund -4.800 Ankünften, also einem Minus von 0,8 Prozent. Genauso verhalte es sich auch bei den Nächtigungszahlen der Sommersaison 2022. Mit rund 1.903.500 Übernachtungen wurde eine Prozentveränderung von +36,8 Prozent, verglichen zur Sommersaison 2021, registriert. Zudem konnte in allen Kategorien eine Übernachtungssteigerung erzielt werden. Im Vergleich zum Sommer 2019 vor Pandemie Zeiten liegt der Rückgang hier bei nur 2,9 Prozent.