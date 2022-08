Neue Details zu Ermittlungen gegen Trump publik

Das Anwesen in Mar-a-Lago war am 8. August durchsucht worden, was für großes Aufsehen gesorgt hatte. Dass Ermittler und Ermittlerinnen das Haus eines früheren Präsidenten durchsuchen, gilt als beispiellos in der US-Geschichte. Selbiges betrifft das Veröffentlichen wesentlicher Verfahrensdokumente.