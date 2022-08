Vienna rettet Remis in Dornbirn, GAK gewinnt

Die Vienna hat es verabsäumt, den Rückstand zur Tabellenspitze der 2. Fußballliga zu verkleinern. Die Wiener mussten sich am Samstag in der 6. Runde beim noch sieglosen Nachzügler Dornbirn mit einem 0:0 zufriedengeben und liegen weiter vier Punkte hinter Platz eins, den sich am Freitag Amstetten mit einem 3:2 beim FAC geschnappt hatte. Dabei hatte die Vienna Glück, Dornbirns Lars Nussbaumer scheiterte in der 85. Minute beim Elfer an Vienna-Goalie Andreas Lukse.