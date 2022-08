Abgefackeltes Gas sogar vom Weltraum aus erkennbar

Die ersten Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, kamen von finnischen Bürgern, die Anfang des Sommers an der nahe gelegenen Grenze eine große Flamme am Horizont entdeckten. Aufnahmen an der Grenze zu Finnland zeigen Flammen, die so groß sind, dass sie sogar aus einer Entfernung von 40 Kilometern erkennbar sind. Die Rede ist von einem Flüssiggasterminal in Russland. Während in der EU die Energiekosten immer weiter in die Höhe schießen, verbrennt Russland seit Wochen enorme Mengen an Gas, anstatt es in die daneben liegende Pipeline zu füllen. Zu diesem Schluss kommen die Experten von Rystad Energy, einem weltweit führenden Analyseunternehmen in der Gasindustrie.