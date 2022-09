Gaumen-Sex! Paradeiser liebt Melone und Erdbeere

Paradeiser-Wasser

Zutaten: 1kg Paradeiser ihrer Wahl, Salz, Pfeffer, Basilikum, Thymian, Koriander etc..

Zubereitung: Paradeiser mit allen Zutaten mixen und in einem Tuch über ein Sieb in ein Gefäß abtropfen lassen. Z.B im Waschbecken und das Tuch auf dem Wasserhahn befestigen. Über Nacht abtropfen lassen.