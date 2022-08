Kärntner Ski-Legende zum 50er stürmisch geweckt

Mit Salutschüssen und seinem Lied „Genie auf die Ski“ wurde Fritz Strobl am Mittwoch um vier Uhr in der Früh von insgesamt 80 Verwandten und Freunden in Gerlamoos stimmungsvoll geweckt. Da der „Mozart der Mausefalle“ offiziell nichts an seinem Ehrentag geplant hatte, war er auch mehr als überrascht, als der halbe Ort vor seinem Haus stand.