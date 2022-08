„Eine historische Chance für Österreichs Fußball“

Der Wolfsberger AC befindet sich nach dem 1:0 in Norwegen in einer guten Ausgangsposition. Ich würde die Chancen mit 60:40 für die Kärntner beziffern. Aber Vorsicht! Molde ist prinzipiell stark in Form, führt in Norwegen die Tabelle an. Und das kann man vom WAC, der derzeit das Tabellenende bei uns in Österreich schmückt, nicht gerade behaupten.