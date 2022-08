Sarah Hyland sagte in gleich zwei Traumkleidern Ja

Ursprünglich wollten Sarah Hyland und Wells Adams, die seit 2017 liiert sind, bereits am 20. August 2020 heiraten - zwei Jahre später hat die Hochzeit nun endlich geklappt. Zeitweise schien die Braut jedoch mit den Nerven am Ende. Letztes Jahr hatte sich die Serien-Darstellerin sehr genervt davon gezeigt, die Trauung ständig absagen zu müssen. „Wir mussten dieses Ding zweimal verschieben und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ein drittes Mal aushalte. Also betet bitte für uns“, gestand die sichtlich frustrierte Schauspielerin im Gespräch mit dem „Us Weekly“-Magazin.