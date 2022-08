VW bringt starken Golf R mit Nordschleifen-Modus

Als eine von 15 möglichen Einstellungen der geregelten Stoßdämpfer soll so ein optimaler Fahrbahnkontakt auf Pisten mit vielen Bodenwellen, wie hier am Nürburgring, garantiert sein. Zusammen mit der angepassten Lenkrad- und Antriebseinstellung kann die Vielzahl an schnellen und mittelschnellen Kurven auf der Nordschleife optimal genommen werden.