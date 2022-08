TV-Comeback der Kultserie „Ally McBeal“

Die nächste 90er-Jahre-Kultserie steht vor einem Comeback. Laut Insidern könnte die bekannteste TV-Anwältin nach 20 Jahren zurück auf den Bildschirm kehren. Laut der Hollywood-Webseite „Deadline“ hat der Sender ABC eine Fortsetzung von „Ally McBeal“ in Arbeit. Natürlich wieder mit Calista Flockhart als Juristin in der fiktiven Anwaltskanzlei „Cage & Fish“ in Boston.