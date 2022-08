Wahnsinn! Rad-Ass Haller jubelt in Hamburg

Bei der letzten Steigung des Klassikers in Hamburg musste Haller alles investieren, um mit van Aert mithalten zu können - und es zahlte sich aus! Denn Landsmann Patrick Konrad zog in der fünfköpfigen Gruppe den Sprint an, kurz vorm Ende überraschte Haller den belgischen Superstar und brachte den Vorsprung ins Ziel. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich den Sieg in so einem großen Rennen geholt habe“, war der 31-Jährige im Ziel völlig außer sich, feierte mit Teamkollegen und der sportlichen Leitung.