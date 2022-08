Blau-Weiß Linz siegt in Graz, GAK in Steyr 1:1

Ein sehenswerter Weitschuss von Tolga Günes passte genau ins Eck, Levan Eloshvili hatte die Grazer zuvor in der 71. Minute in Führung gebracht. Für den GAK war es das dritte Spiel in Folge mit zumindest einem Punkt. Nur Platz zehn in der Tabelle - sieben Zähler hinter Leader Horn - spiegelt die eigenen Erwartungen vor der Saison aber wohl nicht wider.