Russe postete Söldner-Foto, dann kamen die Raketen

Putins „Schattenarmee“ ist weltweit aktiv

Die Gruppe Wagner gilt als Putins „Schattenarmee“. Die Söldner kamen in den vergangenen Jahren in aller Welt zum Einsatz - etwa in Syrien, Libyen, dem Sudan, der zentralafrikanischen Republik, Mosambik und Mali. Auch in der Ukraine sind die Söldner seit Jahren aktiv - in den Gebieten Donezk und Luhansk ebenso wie auf der 2014 von Russland annektierten Krim. Die russische Regierung weist jede Verbindung zurück. Außenminister Sergej Lawrow spricht von einem „privaten Militärunternehmen“, das überall auf der Welt Aufträge erledige. Auch Kreml-Sprecher Dimitri Peskow spricht im Zusammenhang mit der Wagner-Gruppe von einer „Sicherheitsfirma“.