Horror-Foul: „Oje, gleich liegt er neben mir“

Das Horror-Foul nach nur fünf Spielsekunden von Viennas Kerim Abazovic am Admiraner Lukas Malicsek beim 1:1 auf der Hohen Warte war auch noch gestern das Gesprächsthema der fünften Zweitliga-Runde. Das Wichtigste vorweg: Malicseks Knochen sind heil, was an ein Wunder grenzt. Wie es mit den Bändern aussieht, weiß man erst nach der MR-Tomographie am Montag.