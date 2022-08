Ex-Admira-Goalie: Box- statt Tormannhandschuhe

Mit der Admira stieg Torhüter und Kapitän Andreas Leitner vergangene Saison ab. Den Gang in die zweite Liga wollte er allerdings trotz lukrativen Angebots nicht mitgehen, sucht seit jeher überraschend lange einen Verein. Nun scheint der 28-Jährige ein neues Hobby gefunden zu haben. Zumindest vorübergehend. Und dabei spielt Marcos Nader - der am 17. September wieder in den Ring steigt (live auf krone.at und krone.tv) - eine Rolle.