Motorradfahrerin rutscht auf Gegenfahrbahn in Pkw

Deutsche musste ins Krankenhaus

Der Mann (45) fuhr gerade in die entgegengesetzte Richtung, als die 20-Jährige frontal in seinen Pkw rutscht. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Erstversorgung und Bergung der Fahrzeuge, welche ca. eine Stunde in Anspruch nahm, war die Fernpass-Bundesstraße B179 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.