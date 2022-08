Tyson-Fotos erschüttern Fans! Er sprach von Tod

„Natürlich werden wir alle eines Tages sterben. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich diese kleinen Flecken auf meinem Gesicht und ich sage: ‚Wow. Das ist mein Verfallsdatum, das sich nähert. Sehr bald‘“, so der 56-jährige Champ im Podcast „Hotboxin’ With Mike Tyson“.