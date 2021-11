Bizarres Sex-Geheimnis über Mike Tyson enthüllt!

Einen wie IHN wird es so schnell wohl nicht mehr geben, einen mit so viel roher Gewalt und Wut kämpfenden Boxer wie Mike Tyson! Am 22. November 1986 wurde er im Alter von 20 Jahren jüngster Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten - und was danach kam, ist längst Geschichte: eine wilde Achterbahn-Fahrt zwischen Triumphen und Total-Abstürzen. Ein Ex-Bodyguard und Chauffeur lässt nun mit einer bizarren Sex-Enthüllung aus Tysons großer Zeit aufhorchen …