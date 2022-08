Frau schrie um Hilfe: Freund attackierte Polizei

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekamen es Polizisten in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung in St. Johann in Tirol zu tun. Die Streife wurde alarmiert, weil Nachbarn Hilfeschreie einer Frau gehört hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, soll ihr Freund (20) gegenüber diesen handgreiflich geworden sein. Es kam auch zu einem Pfeffersprayeinsatz. Festnahme!