Eva Poleschinski zwischen Feuer und Eis

Urgewalten der Natur „kaum in Worte zu fassen“

„Es ist kaum in Worte zu fassen, wie wir hier die Urgewalten der Natur aus nächster Nähe bestaunen können - abseits abgetretener Pfade entdecken wir Mal um Mal neue Schönheiten, wo erst wenige ihren Fuß hingesetzt haben. Romantische Momente an rauschenden Wasserfällen inklusive“, erzählt uns die preisgekrönte Modedesignerin.