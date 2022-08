Marco Rossi: So stark macht ihn die Liebe

Ein weiteres Jahr in der AHL wäre für Rossi zwar kein Beinbruch, das Ziel ist aber klar: „Ich will in die NHL! Die zweite Liga ist körperlich noch intensiver, jeder will sich für oben beweisen.“ Teamgeist ist fehl am Platz. Jeder kämpft für sich. „Das Jahr in der AHL war für mich aber wichtig, ich bin jetzt noch hungriger.“