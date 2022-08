Heftiges Unwetter unterbricht Marquez-Medientermin

Er glaube weiter fest an Honda und auch an die japanische Herangehensweise. „Manchmal ist die Arbeit in der Fabrik aber wichtiger als die an der Rennstrecke“, so Marquez. Er selbst werde seinen Teil dazu beitragen indem er so rasch wie möglich fit und wieder auf das Renn-Motorrad zurückkehren werde. Wann das sein kann, ist offen. „Nächste Woche wissen wir mehr“, verwies Marquez auf eine anstehende ärztliche Untersuchung.