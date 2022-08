Niederösterreich: Drei Wanderer von Blitz getötet

Weite Teile Österreichs sind am Donnerstagabend von schweren Unwettern heimgesucht worden. Nachdem im Lavanttal in Kärnten bereits zwei Kinder von einem umstürzenden Baum getötet wurden, hat der Sturm nun auch in Gaming (Niederösterreich) Todesopfer gefordert. Drei Wanderer starben nach einem Blitzschlag.