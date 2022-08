Schubert kombiniert sich zu Kletter-Gold

So schien es Donnerstag auch bei den Bouldern. Gleich vier Herren lösen drei der vier kniffligen Aufgaben komplett. Darunter auch Schubert, der sogar als einziger der acht Starter, die Spitze des zweiten Boulders bezwang. Was schon gleichbedeutend mit der Medaille war. Denn so ging Schubert als ex aequo Dritter mit Mejdi Schalck (Fra) mit 80,5 Punkten hinter Adam Ondra (Tch/80,7) und Sam Avezou (Fra/80,6) in den Vorstieg und schon mit großem Vorsprung auf das restliche Quartett. Und dort war eigentlich klar, dass der Tiroler weiter klettern würde als die beiden Franzosen. Es würde nur zwischen Schubert und Ondra um Gold und Silber gehen.