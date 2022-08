Ivona Dadic: „Im Zweifelsfall für den Athleten!“

Gelingt ihr versöhnlicher Saison-Ausklang?

Dadic, seit Jahren eine unserer besten Mehrkämpferinnen, zeigte weiter großen Charakter. „Ich muss diese Disqualifikation wegstecken und nach vorne blicken.“ Sie will ihre hervorragende Form weiter nutzen und kündigte an, in vier Woche beim Mehrkampf-Meeting in Talence (Fra) starten zu wollen. „Vielleicht gelingt mir da noch eine sehr gute Leistung - sogar in der Nähe meines besten Siebenkampfes.“ So hofft sie auf einen versöhnlichen Ausklang dieser Saison, in der sie durch viele Rückschläge zurückgeworfen worden war.