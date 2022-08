Fix! Ivona Dadic im Siebenkampf disqualifiziert

Für Dadic war das wirklich furchtbar bitter! Sie war nach so vielen Rückschlägen in dieser Saison unterwegs zu einem hervorragenden Siebenkampf. Am Vormittag hatte sie gleich mit zwei Jahresbestmarken ihren Siebenkampf begonnen. Zunächst verbesserte sie über 100 m Hürden bei minimalem Gegenwind in 13,70 Sekunden ihre Saisonbestleistung um drei Hundertstel, dann ließ sie im Hochsprung 1,77 m folgen, wobei sie erst an 1,80 m scheiterte. „Auch wenn ich diese Höhe gesprungen wäre, hätte ich aufgehört. Die Hitze war brutal, mir war schon schwindlig!“