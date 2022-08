Bei Wr. Neustadt steckt der Teufel im Detail

Leobendorf schrieb beim 4:1 über Krems erstmals voll an. Neben Rückkehrer Konrad glänzte auch Neuzugang Bernhard Hahn per Doppelpack. Der Zehner hält schon bei drei Saisontoren. „Er kann ruhig so weitermachen“, grinst Trainer Sascha Laschet. Am Freitag gastiert der SV beim Sportlcub.