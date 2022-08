Nach Stromausfall: „Leuchttürme“ bei akuter Not

Plötzlich stand alles still! Ein Stromausfall – ausgelöst durch Umbauarbeiten beim Umspannwerk Ost – legte am Montag vor einer Woche im Großraum Innsbruck rund 140.000 Haushalte lahm. Ampelanlagen fielen aus, Straßenbahnen fuhren nicht mehr und Personen steckten in Aufzügen fest. Fast 45 Minuten funktionierte in der Landeshauptstadt so gut wie gar nichts mehr. Vielerorts herrschte sogar Panik!